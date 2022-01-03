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جديد المحليات > “وافي” يعتمد آليات جديدة لسداد المطورين لقيمة الأرض من حساب الضمان
03/01/2022   9:12 م

“وافي” يعتمد آليات جديدة لسداد المطورين لقيمة الأرض من حساب الضمان

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أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن آليات جديدة لتمكين المطورين العقاريين من سداد قيمة أرض المشاريع من حساب الضمان، ويأتي ذلك بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين العقاريين للمساهمة في تعزيز المعروض العقاري وحفظ توازن السوق وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” نايف نواف الشريف، أن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي ضمن دفعتين، الأولى عند وصول نسبة التحصيل 30% ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.

فيما تشمل الدفعة الثانية عند وصول نسبة التحصيل 75% ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل مخصوماً منه ما تم سداده في الدفعة الأولى.

يُذكر أن برنامج “وافي” يُقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويقوم بمتابعة نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وافي

وفق “أخبار 24”.

“وافي” يعتمد آليات جديدة لسداد المطورين لقيمة الأرض من حساب الضمان

جديد المحليات
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