“مركز استطلاعات الرأي العام”: انخفاض ملحوظ في ظاهرة التسول بالأماكن العامة في المملكة

أظهر استطلاع رأي حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني، أن ظاهرة التسول في الأماكن العامة بالمملكة، انخفضت عما كانت عليه قبل 10 سنوات، مع وجود ملحوظ لظاهرة التسول الإلكتروني.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 73% من العينة المشاركة في الاستطلاع ترى أن ظاهرة التسول في الأماكن العامة قلَّت عما كانت عليه قبل 10 سنوات.
وأضاف أن 48% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول. وفق “أخبار 24”.
وشارك في الاستطلاع -الذي اعتمد على المقابلة الهاتفية خلال 48 ساعة- 1.1 ألف من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، ومثلت نسبة الذكور منهم 78%، مقابل 22% للإناث.