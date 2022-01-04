استشاري يرد على الأشخاص الذين يسخرون ممن يشرب “بول الإبل”

رد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور سعد الصويان، على الأشخاص الذين يسخرون ممن يشرب “بول الإبل”.
وقال الدكتور الصويان خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن مفهوم بعض الأشخاص للتقدم والثقافة سطحي؛ وذلك بسبب تأثرهم بالثقافة الغربية، متسائلاً عن سبب سخريتهم من شرب “بول الإبل” رغم أنه علاج لقتل البكتيريا وشفاء من الأسقام.
وأضاف أن الآباء والأجداد كانوا يشربون لبن “الحمير” من أجل الشفاء من “الكحة”، ويغسلون رؤوسهم ببول الإبل، لافتاً إلى أن الجبن الذي يصنع من لبن الحمار يعد من أغلى أنواع الجبن في العالم. وفق “أخبار 24”.
ليش ما نشربه إذا ثبت أنه مُفيد؟!..
د.سعد الصويان: أعتب على الناس اللي يضحكون على من يشرب “بول الإبل”#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ka6QxyOPr2
— في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022