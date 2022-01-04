الشيخ “المنيع” يوضح حكم إخراج الزكاة على هيئة ملابس

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، رداً على سؤال وجه له، حكم إخراج زكاة المال على هيئة ملابس ونحوها.
وقال المنيع خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه يجوز إخراج الزكاة على هيئة ملابس، إذا كانت الزكاة عن عروض تجارة من ثياب وأقمشة، أو اتضح أن المصلحة الصحيحة لمستحقي الزكاة تقتضي أن يعطوا ثياباً يكتسون بها.
ولفت إلى أن الأفضل هو إخراج الزكاة نقوداً؛ لأنها المادة التي يستطيع من خلالها المحتاج قضاء حوائجه اليومية، وسداد مستحقاته من فواتير كهرباء ومياه ونفقات علاج وما إلى غير ذلك.
الشيخ عبدالله المنيع..
هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة ملابس ونحوها؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/1CAMYfoUux
— قناة السعودية (@saudiatv) January 3, 2022
وفق “أخبار 24”.