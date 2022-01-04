نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الشيخ “المنيع” يوضح حكم إخراج الزكاة على هيئة ملابس
04/01/2022   8:36 ص

الشيخ “المنيع” يوضح حكم إخراج الزكاة على هيئة ملابس

+ = -
898

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، رداً على سؤال وجه له، حكم إخراج زكاة المال على هيئة ملابس ونحوها.

وقال المنيع خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه يجوز إخراج الزكاة على هيئة ملابس، إذا كانت الزكاة عن عروض تجارة من ثياب وأقمشة، أو اتضح أن المصلحة الصحيحة لمستحقي الزكاة تقتضي أن يعطوا ثياباً يكتسون بها.

ولفت إلى أن الأفضل هو إخراج الزكاة نقوداً؛ لأنها المادة التي يستطيع من خلالها المحتاج قضاء حوائجه اليومية، وسداد مستحقاته من فواتير كهرباء ومياه ونفقات علاج وما إلى غير ذلك.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ “المنيع” يوضح حكم إخراج الزكاة على هيئة ملابس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192361.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.