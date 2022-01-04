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جديد المحليات > “الصحة”: عند وجودك في المنشأة الصحية تأكد من هذه الأمور قبل البدء بأي تدخل طبي
04/01/2022   8:35 ص

“الصحة”: عند وجودك في المنشأة الصحية تأكد من هذه الأمور قبل البدء بأي تدخل طبي

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قالت وزارة الصحة إنه عند زيارة أي منشأة صحية يجب على المراجع التأكد من عدة أمور قبل البدء في أي تدخل طبي، منها أخبار الطاقم الطبي بفصيلة الـدم الخاصة به قبل البدء بنقل الـدم أو التدخل الجراحي.

وأوضحت الوزارة أنه يجب كذلك التأكد من وجود الطبيب أثناء شرح الإجراء وتوقيعه على نموذج الإذن الطبي، وكذلك استخدام الطاقم الطبي لاسم المراجع الثلاثي ورقم ملفه قبل عمل الإجراء الطبي أو إعطائه الأدوية أو نقل الـدم أو سحب العينات.

وأضافت أنه يجب على المراجع مناقشة الفريق الطبي في حال القيام بأي إجراء طبي، وإبلاغه بأي دواء يتناوله، وما إن كان يعاني من حساسية معينة، أو في حال وجود جهاز طبي أو أجزاء معدنية تم تثبيتها سابقاً قبل البدء في تقديم أي دواء أو إجراء طبي للمراجع.

نصائح عند زيارة المنشأة الصحية

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: عند وجودك في المنشأة الصحية تأكد من هذه الأمور قبل البدء بأي تدخل طبي

جديد المحليات
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