بالفيديو.. ​هل تؤيد تقليص أيام الدراسة الأسبوعية إلى 4 أيام؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض حول موضوع تقليص أيام الدراسة الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام.
وأوضح مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن فكرة تقليص حضور الطلاب في المدارس إلى 4 أيام جيدة، لعدة أسباب منها الحماية من جائحة كورونا خاصة في الفترة الحالية، ونجاح تجربة التعليم عن بعد، وزيادة التركيز عند الطلاب.
فيما رفض آخرون هذا الأمر بدعوى أنه يؤثر على الطلاب بشكل سلبي؛ نتيجة بعدهم عن الدراسة فترة طويلة، لافتين إلى أن الطلاب في المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى تعليم مكثف. وفق “أخبار 24”.
#سؤال_اليوم | هل تؤيد تقليص أيام الدراسة الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام؟ #الإخبارية pic.twitter.com/SK3r6xdUmT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022