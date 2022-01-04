​صرف 69 مليون ريال تعويضاً لـ2348 مزارعاً توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الإثنين)، صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ2348 مزارعًا، بمبلغ إجمالي يزيد على 69,5 مليون ريال للمزارعين، ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.
وأوضح مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف، أنه سيتم تسليم شيكات بأسماء المزارعين المستحقين، في المقر القديم للوزارة، وفق تنظيم مُيسّر وسريع، يُتيح للمزارع استلام الشيك في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.
وأشار إلى أن مدة الصرف تستمر حتى انتهاء تسليم جميع الشيكات، ويشمل المزارعين في جميع مناطق الرف الرسوبي بالمملكة، الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/2/1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قيمة التعويض المالي للمزارعين 4 آلاف ريال عن كل هكتار، وذلك للمحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة، والتي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.