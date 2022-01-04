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جديد المناطق > حصل على الكثير من البطولات.. استشهاد أحد أبطال الحد الجنوبي وشقيقه يروي قصته
04/01/2022   8:35 ص

حصل على الكثير من البطولات.. استشهاد أحد أبطال الحد الجنوبي وشقيقه يروي قصته

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حصل أحد أبطال الحد الجنوبي ويدعى عبدالرحمن المغيدي على العديد من البطولات في ألعاب القوى ورفع الأثقال على مستوى المملكة وخارجها قبل استشهاده.

وقال فايز المغيدي شقيق الشهيد خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن شقيقه حقق الكثير من البطولات على مستوى المملكة والخليج، مبيناً أنه تعرّض للإصابة في الحد الجنوبي وأصرّ على العودة إلى صفوف المقاتلين حتى لقي الشهادة.

وفي السياق نفسه، أوضحت ابنتا الشهيد “بسمة وأروى” أن والدهما تعرّض للإصابة وأصرّ على العودة إلى الحد الجنوبي، مشيرتين إلى أنهما طلبتا منه التقاعد بعد الإصابة إلا أنه كان يتمنى الشهادة ونالها. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن المغيدي لعب في المنتخب السعودي للقوات المسلحة، ونادي ضمك، كما أنه شارك في عدد من المسابقات الدولية والمحلية، وحصل على بطولات عدة في ألعاب القوى.

حصل على الكثير من البطولات.. استشهاد أحد أبطال الحد الجنوبي وشقيقه يروي قصته

جديد المناطق
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