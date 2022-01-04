“الانضباط” توقع مجموعة من الغرامات بشأن الجولة الـ”15″

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية، عقب ختام مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين.
وغرمت اللجنة النادي الأهلي بعد مباراته مع الشباب مبلغًا قدره 18750 ريالًا؛ نتيجة تكرار تواجد اللاعبين في الممر للمرة الثالثة، و15 ألف ريال بسبب رمي الجماهير علبة مياه واحدة في مباراة الشباب.
كما فرضت اللجنة غرامة على لاعب الأهلي، حسين المقهوي قيمتها 1000 ريال؛ بسبب عدم ارتداء الكمامة ليكون إجمالي الغرامات نحو 34750 ألف ريال.
وغرمت اللجنة ثلاثي نادي الشباب، عبدالله الجوعي، و المدير التنفيذي طلال آل الشيخ، ومساعد المدرب كلاوديو مينديز، 1000 ريال بسبب الكمامة. وفق “أخبار 24”.
وعاقبت اللجنة نادي الاتفاق بتغريمه 10 آلاف ريال بسبب تأخير لاعبي الفريق في الممر مما أخر انطلاق مباراتهم مع الفيحاء.
وحصل لاعب الفيصلي، محمد العمري على غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بداعي الإساءة تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الهلال.
ونال لاعب الفتح، المغربي مروان سعدان، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال إضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي بعد طرده نتيجة اللعب بعنف في مواجهة النصر.