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جديد المحليات > بالفيديو.. هل يمكن أن ينتهي “كورونا” نهائياً من العالم؟.. هكذا أجاب متحدث “الصحة”
04/01/2022   8:34 ص

بالفيديو.. هل يمكن أن ينتهي “كورونا” نهائياً من العالم؟.. هكذا أجاب متحدث “الصحة”

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رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ما يتردد من إمكانية أن يختفي فيروس كورونا نهائياً من العالم، أو يظهر متحور جديد يقضي عليه وينهيه.

وقال العبدالعالي في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الواقع يقول إنه من الناحية العلمية وبموجب علم الأوبئة وتاريخ الأمراض، فإن اختفاء الفيروس نهائياً أمر مستبعد.

وأضاف أن الأمر المأمول والذي أصبحنا قريبين منه بالفعل، هو أن نخرج من الجائحة ويصبح الفيروس متدني المستوى والأثر، وذلك بمستوى المناعة التي اكتسبتها المجتمعات من اللقاحات، وإمكانية معالجة الحالات المصابة ببعض الأدوية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يمكن أن ينتهي “كورونا” نهائياً من العالم؟.. هكذا أجاب متحدث “الصحة”

جديد المحليات
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