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جديد المحليات > الزعاق: يتبقى 88 يومًا على شهر رمضان.. وهذا يوم غرته
04/01/2022   8:34 ص

الزعاق: يتبقى 88 يومًا على شهر رمضان.. وهذا يوم غرته

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أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الإثنين)، أنه مع دخول شهر جمادى الأولى، فإنه يتبقى أقل من 90 يومًا فقط على قدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضح، أن عدة شهر جمادى الآخرة 29 يومًا، ورجب 30 يومًا، فيما ستكون عدة شهر شعبان 29 يومًا، ليتبقى بذلك 88 يومًا على قدوم شهر رمضان.

وأضاف أن يوم السبت الموافق 2 من أبريل 2022 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.

وفق “أخبار 24”.

الزعاق: يتبقى 88 يومًا على شهر رمضان.. وهذا يوم غرته

جديد المحليات
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