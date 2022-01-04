الزعاق: يتبقى 88 يومًا على شهر رمضان.. وهذا يوم غرته

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الإثنين)، أنه مع دخول شهر جمادى الأولى، فإنه يتبقى أقل من 90 يومًا فقط على قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح، أن عدة شهر جمادى الآخرة 29 يومًا، ورجب 30 يومًا، فيما ستكون عدة شهر شعبان 29 يومًا، ليتبقى بذلك 88 يومًا على قدوم شهر رمضان.
وأضاف أن يوم السبت الموافق 2 من أبريل 2022 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.
ياسرع الدنيا :
بقي على رمضان 88 يوماً
1-عدة شهر جمادى الآخرة 29 يوماً
2- عدة شهر رجب 30 يوماً
3- عدة شهر شعبان 29 يوماً
ويوم السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان المبارك
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 3, 2022
وفق “أخبار 24”.