بالفيديو.. متحدث “الصحة”: الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات بسبب “أوميكرون”.. وهكذا يمكن تقليل انتشاره

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل المملكة.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن متحور “أوميكرون” يعد السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابة بكورونا في المملكة والعالم أجمع خلال الوقت الحالي، حيث وصلت معدلات الإصابة اليومية عالميًا 1.4 مليون إصابة.
وأضاف أن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى سرعة الانتشار التي تميز بها النمط الخاص بمتحور “أوميكرون”، مشددًا على أن التقيد بالإجراءات الاحترازية من شأنه أن يخفض سرعة انتشاره في المجتمع. وفق “أخبار 24”.
متحدث الصحة:
“متحور اوميكرون” هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة، وهذا يرجع لسرعة الانتشار الذي يتميز به النمط الخاص بهذا المتحور @spokesman_moh@Mofareh5#العبدالعالي_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QNuhdlAyex
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2022