رسمياً.. الفتح يعلن التعاقد مع لاعب النصر السابق “بيتروس”

أعلن نادي الفتح، رسميا، اليوم الإثنين، تعاقد إدارة النادي مع لاعب النصر السابق البرازيلي بيتروس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى 2023.
ونشر نادي الفتح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو للبرازيلي بيتروس، وعلق عليه: “الخلوق.. المرجلة.. الفزعة.. أهلاً بالفتحاوي الجديد”.
وكان نادي النصر أعلن في الثامن من أكتوبر الماضي، رحيل لاعبه البرازيلي بيتروس بعد 3 مواسم قضاها داخل جدران النادي، قادمًا من ساو باولو البرازيلي.
وجاء إعلان الاستغناء عن بيتروس، من أجل تسجيل مواطنه أنسيلمو دي مورايس بدلًا منه في قائمة الأجانب بالموسم الجاري، والذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لعام واحد، قادمًا من الوحدة. وفق “أخبار 24”.
وسيكون بتيروس هو اللاعب الثاني الذي يلعب للفتح خلال الموسم الجاري قادماً من النصر، إذ سبقه فراس البريكان المهاجم الذي حط رحاله مع ممثل الأحساء في الانتقالات الصيفية الماضية.
الخلوق 😇
المرجلة 💪🏻
الفزعــة ⚔️
أهــلاً بالفتحاوي الجديد 💚💙 pic.twitter.com/Sx5QdhgPh3
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 3, 2022