العبدالعالي: “الغذاء الدواء” تتابع أدوية “مناعية” تستهدف كورونا.. واللقاحات المتوفرة حاليًا بالمملكة “فايزر” و”موديرنا”

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تعتمد فقط على اللقاحات ذات الجودة والمأمونية العالية، مبينًا أن المتابعة مستمرة لكل أنواع اللقاحات والأدوية من قبل اللجان والخبراء بالمملكة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الإثنين)، أن أي مستجد في اللقاحات يثبت أنه مفيد تبادر المملكة بتوفيره، لافتًا إلى أن المتوفر حاليا بالمملكة لقاحا “فايزر وموديرنا” لإعطاء الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لأنهما حاصلان على الموافقات والاعتمادات اللازمة.
وأشار إلى أن التبديل بين اللقاحات أفضل للمجتمع، نافيا أن يكون تم منع لقاحي “أسترازينيكا” و”جونسون” ولكن التركيز حاليا على “فايزر” و”موديرنا”، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في توفير اللقاحات بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك أدوية ذات طبيعة مناعية تستهدف الفيروس بنجاحات متفاوتة تتابعها هيئة الغذاء والدواء بالمملكة للتأكد من مدى فائدتها وتوفيرها، منوهًا بأن دور اللقاحات هو تحويل الوباء إلى مرض مستوطن بمستويات متدنية ثم يأتي بعد ذلك دور الدواء.
متحدث الصحة:
هناك أدوية ذات طبيعة مناعية تستهدف الفيروس وعليها متابعة من “هيئة الدواء” لتوفيرها @spokesman_moh@Mofareh5#العبدالعالي_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d2s3GRWNbt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2022
متحدث الصحة:
أي مستجد في اللقاحات يثبت أنه مفيد المملكة تبادر بتوفيره، والمتوفر حاليا “فايزر وموديرنا” @spokesman_moh@Mofareh5#العبدالعالي_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/v6WPxcbnhd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2022