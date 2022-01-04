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جديد المحليات > “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على عسير .. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة
04/01/2022   8:33 ص

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على عسير .. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، ونجران، وشرور، وصحراء الربع الخالي، كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على عسير .. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

جديد المحليات
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