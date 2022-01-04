طلاب المنطقة الشرقية في المقدمة.. "التعليم تعلن نتائج مؤشر "ترتيب" للاختبار التحصيلي

تصدرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية باقي الإدارات التعليمية في “مؤشر ترتيب”؛ وذلك وفقاً لنتائج الاختبار التحصيلي للبنين والبنات.
واحتلت إدارة تعليم منطقة الأحساء المرتبة الثانية في مؤشر الترتيب، في حين حصدت إدارات التعليم في محافظات الغاط والزلفى وجدة ومنطقة الرياض المركز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي، وفقًا لنتائج الاختبار التحصيلي للبنين.
وحققت إدارة التعليم في محافظة جدة المركز الثالث في مؤشر الترتيب للاختبار التحصيلي بنات، تليها إدارات التعليم في منطقة المدينة المنورة، ومحافظتي حوطة بني تميم والحريق، ومنطقة الرياض، ومحافظة البكرية.
وفق “أخبار 24”.