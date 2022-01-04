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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري يوضح العلاقة بين فصل الشتاء وأمراض القلب.. وهذه أبرز طرق الوقاية
04/01/2022   3:56 م

بالفيديو.. استشاري يوضح العلاقة بين فصل الشتاء وأمراض القلب.. وهذه أبرز طرق الوقاية

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أوصت مدينة الملك فهد الطبية، بضرورة الحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال فصل الشتاء لتجنب النوبات القلبية.

وأكد استشاري أمراض القلب والأشعة التداخلية الدكتور عبد الرحمن القحطاني، وجود علاقة بين فصل الشتاء وأمراض القلب، والإجهاد الذي تتعرض له عضلة القلب.

وأوضح أنه عندما تنخفض درجة حرارة الجسد، فيقوم جسم الإنسان تلقائيا كردة فعل طبيعية بتقليص وانقباض الشرايين الطرفية، حتى يمنع انخفاض درجة حرارة الدم فيها، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الضغط على عضلة القلب، وعمل القلب بشكل أعلى وجهد أكبر. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أي شخص معرض لهذه الأمور، خاصة هؤلاء الذين يعانون من الأساس من أمراض بالقلب.

وأشار إلى أن أبرز أساليب الوقاية، تتمثل في استعمال وسائل التدفئة المناسبة، وارتداء الملابس الثقيلة، والحذر من انخفاض درجة حرارة الجسم.

ودعا إلى التمسك أيضا بطرق الوقاية المتبعة بشكل عام لمرضى القلب، كاتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة وعدم التدخين وتجنب الدهون في النظام الغذائي.

بالفيديو.. استشاري يوضح العلاقة بين فصل الشتاء وأمراض القلب.. وهذه أبرز طرق الوقاية

جديد المحليات
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