رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الادعاءات الباطلة التي صرح بها الأمين العام لحزب الله الإرهابي، اللبناني حسن نصر الله، حول أن المملكة تستخدم اللبنانيين كرهائن وتهدد بترحيلهم كل فترة. وأكد الأمير عبدالرحمن عدم صحة ما يدعيه “نصر الله”، مستشهدًا على ذلك بعدم وجود أي تصريح لمسؤول أو بيان حكومي يحمل تهديدات للبنانيين، فضلا عن أن حكومة المملكة أكدت أن المقيمين اللبنانيين جزء من النسيج المجتمعي. ووصف، في عدة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر، “نصرالله” بأنه فاسق جاء بنبأ لا يحتاج كذبه إلى تبيان، كما أنه كاذب ويستميت في إلصاق تنظيم داعِش بالمملكة، برغم أن هذا التنظيم نفذ عمليات إرهابية داخل المملكة وليس في إيران. وتابع :”من سلم الموصل لداعِش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب أليس المالكي توأمك الإيراني في العراق؟ عُد للجنة تحقيق الموصل، وماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعِش من الحدود اللبنانية الى العراقية برعاية إيران وحزبك؟”. وأكد أن “نصرالله” وقح وكاذب، كما ابتدع مع حزبه الإرهابي خطَف الطائرات وتفخِيخ السيارات الذي تسبب في وفاة العديد من الشخصيات، ومنهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري. pic.twitter.com/H1Y6g9p8kJ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 4, 2022 أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعِش بنا وهي التي نفذت عمليات ارهابية في الداخل السعودي:- نريد نماذج لعمليات داعِش ضد المصالح الإيرانية؟