حرصت طفلة تدعى “الدانة” على دعم توأمها “معاذ” بعد أن قام بتركيب طرف صناعي بمدينة الملك فهد الطبية، وذلك من خلال مشاركتها في برنامجه التأهيلي.
وكان الطفل “معاذ” قد ولد بدون أحد ذراعيه فبادرت مدينة الملك فهد الطبية بتركيب طرف صناعي له، وبدأ في أداء التمارين التأهيلية بصحبة شقيقته الصغيرة التي أدت معه التمارين ذاتها تحت إشراف أحد الكوادر الطبية.
وأكد استشاري طب إعادة التأهيل، محمد العطوي، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على على قناة “الإخبارية”، أن وجود الطفلة مع توأمها سيساعد الأخير ويحفزه أكثر على استخدام طرفه الصناعي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سيكون من الصعب على الطفل تقبل وجود طرف صناعي بعد ما اعتاد عقله على وجود طرف ناقص بالجسم، مضيفا أن الحالات المبتورة أطرافها مثل “معاذ” تستلزم المراجعة الطبية كل 6 أشهر.
فيديو | صناعة الأطراف الصناعية.. تعيد الأمل لفاقدي الأطراف#برنامج_اليوم pic.twitter.com/D4m8SGNEHz
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 4, 2022