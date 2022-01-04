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جديد المحليات > “نزاهة”: التحقيق مع 641 متهماً وإيقاف 233 مواطناً ومقيماً في قضايا فساد
04/01/2022   3:55 م

“نزاهة”: التحقيق مع 641 متهماً وإيقاف 233 مواطناً ومقيماً في قضايا فساد

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال (5518) جولة رقابية، نفذتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ.

وأوضحت “نزاهة” أن من بين المتهمين مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيراً إلى أن الموقوفين تورطوا بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأبانت أنهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وفق “أخبار 24”.

وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa، الفاكس (0114420057)، وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.

“نزاهة”: التحقيق مع 641 متهماً وإيقاف 233 مواطناً ومقيماً في قضايا فساد

جديد المحليات
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