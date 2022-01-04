بدء التطبيق الاختياري للقواعد الدولية لسلوك وآداب مهنة “المحاسبة”.. وسيكون إلزاميا في هذا الموعد

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم (الثلاثاء)، بدء تطبيق القواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بصفة اختيارية للتطبيق المبكر.
وأضافت أن هذه القواعد ستكون واجبة التطبيق في منتصف العام الحالي، وذلك لتعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وضمان اتساقها مع الممارسات الدولية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن نطاق تطبيق هذه القواعد يشمل جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام.
يذكر أن القواعد الدولية لسلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة ستدعم الأسس الموضوعة لدور المهنة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الشفافية والموثوقية للقوائم والمعلومات المالية. وفق “أخبار 24”.
وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام وكذلك مراجعي الحسابات، كما تتضمن معايير الاستقلال وفقاً للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، كما تحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني.