الهلال يرفض شروط نابولي الإيطالي

كشفت مصادر، عن رفض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الشروط المالية التي حددها نابولي الإيطالي للتخلي عن خدمات نجمه، لورينزو إنسيني.
وطلب نابولي بحسب المصادر، الحصول على 15 مليون يورو من الهلال، للتخلي عن مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقد إنسيني.
وأضافت المصادر أن عرض الهلال توقف عند 8 مليون يورو يحصل عليهم النادي الإيطالي، وراتب سنوي يصل إلى 6 مليون يورو يحصل عليهم اللاعب.وفق “أخبار 24”.
وينتهي عقد إنسيني مع نادي نابولي بنهاية الموسم الحالي، ولديه عرض من تورنتو الكندي بجانب رغبة الهلال في ضمه.