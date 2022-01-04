نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال يرفض شروط نابولي الإيطالي
04/01/2022   4:06 م

الهلال يرفض شروط نابولي الإيطالي

+ = -
807

كشفت مصادر، عن رفض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الشروط المالية التي حددها نابولي الإيطالي للتخلي عن خدمات نجمه، لورينزو إنسيني.

وطلب نابولي بحسب المصادر، الحصول على 15 مليون يورو من الهلال، للتخلي عن مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقد إنسيني.

وأضافت المصادر أن عرض الهلال توقف عند 8 مليون يورو يحصل عليهم النادي الإيطالي، وراتب سنوي يصل إلى 6 مليون يورو يحصل عليهم اللاعب.وفق “أخبار 24”.

وينتهي عقد إنسيني مع نادي نابولي بنهاية الموسم الحالي، ولديه عرض من تورنتو الكندي بجانب رغبة الهلال في ضمه.

الهلال يرفض شروط نابولي الإيطالي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.