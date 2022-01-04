“التجارة” تغلق 40 حسابًا على منصات التواصل انتحلت علامة تجارية لمتجر شهير وتحايلت على المستهلكين

أعلنت وزارة التجارة اليوم (الثلاثاء)، أغلاق 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها، وذلك بعد عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.
وأوضحت الوزارة أن إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية قامت بعمليات بحث وتحرٍّ، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة وإكسسوارتها.
وحذرت عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة “معروف” أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.