بالفيديو.. متحدث “الصحة”: مطمئنون رغم ارتفاع أعداد الإصابات لهذا السبب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك حالة اطمئنان رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تلقي نسبة كبيرة من المجتمع للقاح.
وأوضح، خلال لقاء في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هناك أيضًا حالة من القلق بشأن الفئات التي لم تستكمل التحصين، في حين أنه من المتوقع أن تكون الأعراض خفيفة على الأشخاص الذين استكملوا التحصين حال إصابتهم. وفق “أخبار 24”.
وشدد العبدالعالي على ضرورة مواصلة الالتزام بنفس الإجراءات الاحترازية المعروفة في مختلف الأنشطة الحياتية، بالإضافة إلى استكمال التحصين والجرعات المستحقة من اللقاحات.
فيديو | متحدث #الصحة لـ #الإخبارية:
على الرغم من ارتفاع الحالات في #المملكة ..
نحن مطمئنون بسبب تلقي المجتمع نسبة كبيرة من لقاح #كورونا #نشرة_النهار pic.twitter.com/VLpBPKzDgs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2022
فيديو | متحدث #الصحة لـ #الإخبارية:
سنواصل نفس الإجراءات الاحترازية في حياتنا.. و بشرط “التحصين” نعرف كيف نتعامل مع الأنشطة#نشرة_النهار pic.twitter.com/OBZ3a47Ihe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2022