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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الصحة”: مطمئنون رغم ارتفاع أعداد الإصابات لهذا السبب
04/01/2022   10:12 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: مطمئنون رغم ارتفاع أعداد الإصابات لهذا السبب

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك حالة اطمئنان رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تلقي نسبة كبيرة من المجتمع للقاح.

وأوضح، خلال لقاء في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هناك أيضًا حالة من القلق بشأن الفئات التي لم تستكمل التحصين، في حين أنه من المتوقع أن تكون الأعراض خفيفة على الأشخاص الذين استكملوا التحصين حال إصابتهم. وفق “أخبار 24”.

وشدد العبدالعالي على ضرورة مواصلة الالتزام بنفس الإجراءات الاحترازية المعروفة في مختلف الأنشطة الحياتية، بالإضافة إلى استكمال التحصين والجرعات المستحقة من اللقاحات.

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: مطمئنون رغم ارتفاع أعداد الإصابات لهذا السبب

جديد المحليات
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