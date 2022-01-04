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جديد المحليات > “وافي”: إلغاء رخصة مطور مشروع “الواجهة” بالدمام وإسناده إلى “الوطنية للإسكان”
04/01/2022   10:12 م

“وافي”: إلغاء رخصة مطور مشروع “الواجهة” بالدمام وإسناده إلى “الوطنية للإسكان”

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أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع “الواجهة” السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى “الوطنية للإسكان”، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفّر 590 وحدة سكنية.

ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين وكافة الأطراف في المشروع، ويأتي تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المُهل المُعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وأوضحت لجنة “وافي” أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من “وافي” بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة، والتي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت لجنة “وافي” إلى أن القرار جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وسيسهم القرار في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

“وافي”: إلغاء رخصة مطور مشروع “الواجهة” بالدمام وإسناده إلى “الوطنية للإسكان”

جديد المحليات
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