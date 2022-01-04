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جديد المحليات > “الأرصاد” تعلق على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية النادرة في حائل
04/01/2022   10:12 م

“الأرصاد” تعلق على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية النادرة في حائل

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علَّق المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة حائل مؤخرًا.

وأوضح أن الظاهرة الجوية التي شهدتها حائل نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة، والتي قد تتجاوز سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا/ ساعة.

وأضاف أن هذه الحالة يُطلق عليها أرصاديًا “الإعصار القمعي”، مشيرًا إلى أنها عادة ما تحدث على اليابسة، فيما تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر “الشاهقة المائية”.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تعلق على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية النادرة في حائل

جديد المحليات
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