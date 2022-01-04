“الأرصاد” تعلق على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية النادرة في حائل

علَّق المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة حائل مؤخرًا.
وأوضح أن الظاهرة الجوية التي شهدتها حائل نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة، والتي قد تتجاوز سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا/ ساعة.
وأضاف أن هذه الحالة يُطلق عليها أرصاديًا “الإعصار القمعي”، مشيرًا إلى أنها عادة ما تحدث على اليابسة، فيما تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر “الشاهقة المائية”.
🛑الناطق الرسمي الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في #حائل نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة #الرياح 60 كلم/س ويطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي(Tornado)وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية. pic.twitter.com/ZDhkkPqwWU
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 4, 2022
وفق “أخبار 24”.