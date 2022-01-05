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جديد المحليات > الزعاق: شهدنا الأيام الماضية هطول أنفع أنواع الأمطار.. وهذا ما سيحدث خلال 3 أسابيع
05/01/2022   8:33 ص

الزعاق: شهدنا الأيام الماضية هطول أنفع أنواع الأمطار.. وهذا ما سيحدث خلال 3 أسابيع

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الأمطار التي هطلت على معظم أجزاء المملكة خلال الأيام الماضية، هي أمطار ديمية وتعد أنفع أنواع المطر.

وأضاف الزعاق أنه خلال هذا الأسبوع سيظهر نبات الباذر، وبعد أسبوعين ستتمايز أصناف الربيع، بينما بعد 3 أسابيع ستبدأ تلك الأصناف بنفث عطرها بمواطن تواجدها.

ونوه إلى أننا على بعد 88 يوماً من دخول شهر رمضان، حيث إن عدة جمادى الآخرة 29 يوماً، وعدة رجب 30 يوماً، بينما عدة شعبان 29 يوماً، وبهذا تكون غرة رمضان يوم السبت الموافق الثاني من إبريل. وفق “أخبار 24”.

الزعاق: شهدنا الأيام الماضية هطول أنفع أنواع الأمطار.. وهذا ما سيحدث خلال 3 أسابيع

جديد المحليات
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