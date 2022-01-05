الأمير نواف بن محمد: سامي الجابر أُجبر على رئاسة “الهلال”

قال عضو شرف نادي الهلال السابق، الأمير نواف بن محمد، إن سامي الجابر أُجبر على رئاسة النادي قبل أن يطلب إعفاءه بعد 6 أشهر.
وأضاف الأمير نواف بن محمد، لبرنامج “المنتصف” عبر قناة الإخبارية السعودية: “سامي أُجبر على رئاسة الهلال، والرئاسة ليست إدارة فريق، قبل بها وظن أنه قادر عليها، قيل إنه أُقيل.. لم يُقل.. هو من طلب شخصياً من المستشار تركي آل الشيخ المغادرة، وهذا شيء مؤكد”.
وردّ على خلاف الجابر مع الأمير نواف بن سعد في قضية الـ170 مليوناً، بقوله: “الموضوع كالتالي، ناديا الاتحاد والنصر كان عليهما ديون بمبالغ كبيرة، وكان من اللازم الدفع للأندية الأخرى نفس المبالغ التي سوف تدفع للناديين، وكان على نادي الهلال أن تكون مبالغ ديونه كبيرة ليدفعوا له، ووضع تلك المبالغ من تاريخ استلام سامي الرئاسة حتى نهاية الموسم، وهي ذات المبلغ الـ170 مليون.. تلك لم تكن ديونًا، الديون تحسب في نهاية كل عام وليس في منتصف الموسم”. وفق “أخبار 24”.
وأتم الأمير نواف بن محمد، تصريحاته بقوله: “عندما كان سامي في البرنامج التلفزيوني، أتته رسالة بأن يسأل عن مبلغ الـ170 مليوناً، وفعل ذلك عندما قال إن هناك مبلغاً مفقوداً.. وذلك اتهام للأمير نوف بن سعد”.