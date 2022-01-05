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جديد المحليات > عبدالمحسن المقرن: تعلمنا الصبر من الحضارم.. وهذه نصيحتي للتجار المبتدئين
05/01/2022   8:32 ص

عبدالمحسن المقرن: تعلمنا الصبر من الحضارم.. وهذه نصيحتي للتجار المبتدئين

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نصح الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق والمجمعات التجارية عبدالمحسن المقرن، التجار المبتدئين بضرورة استثمار الأموال العائدة من المشروعات البسيطة التي لديهم.

وأضاف المقرن خلال لقائه ببرنامج “بودكاست الغرفة”، أن رأس المال الخاص بتلك المشروعات سوف ينمو بعد فترة زمنية معينة إلى أضعاف مضاعفة، وبعدها يمكن استثماره في أكثر من مجال، مشيراً إلى أنه لا يجب ترك العمل والذهاب إلى عمل أو نشاط آخر إلا إذا كان مضموناً وموثقاً بعقد.

وحول حديثه عن الصبر، أوضح أنه يقصد بذلك التاجر الناجح الذي يكون لديه دراسة جيدة لمشروعه وموظفون أكفاء، وموقع متميز، ولكن حدثت له بعض الظروف السيئة الخارجة عن الإرادة، مبيناً أنه تعلم الصبر من التجار الحضارم. وفق “أخبار 24”.

عبدالمحسن المقرن: تعلمنا الصبر من الحضارم.. وهذه نصيحتي للتجار المبتدئين

جديد المحليات
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