وقعت سيدة تدعى أم عبدالرحمن فريسة للاحتيال الإلكتروني بسبب إعلان لأحد مشاهير “سناب شات”؛ ما تسبب في خسارتها نصف مليون ريال.
وقالت أم عبدالرحمن خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها تعرضت للنصب بعد إعلان لأحد مشاهير “سناب شات”، مبينةً أنها تلقت اتصالات من أشخاص زعموا بأنهم مصرح لهم بالعمل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
وأضافت أنها فتحت محفظة ووجدت أرباحاً وشاركت في البداية بمبلغ 50 ألف ريال، مشيرةً إلى أنها عندما طلبت مبالغها المالية، طلب منها المحتالون رقم حسابها البنكي ورقم بطاقة الصراف ومن ثم قاموا بسحب كافة المبالغ المالية الموجودة فيه وتقدر بـ200 ألف ريال.
وتابعت أن المحتالين سحبوا أيضاً مبلغ 250 ألف ريال من حساب شقيقتها أيضاً، بعد ما زعموا ضرورة وصول المبالغ المحولة لرقم معين لاستمرار الربح، مشيرةً إلى أنهم طلبوا منها مبالغ أخرى لإرجاع كامل المبلغ إلا أنها تتبعت نشاطهم عبر موقع هيئة سوق المال وتفاجأت بأنهم غير مدرجين ضمن قائمة الشركات المرخص لها. وفق “أخبار 24”.
واستدركت أنها رفعت شكوى ضد المحتالين والمشهور الذي روج لهم وما زال يروج لمؤسسات أخرى حتى الآن، مبينةً أن المحتالين ما زالوا يتواصلون معها ويطلبون منها رسوماً حتى يتمكنوا من إجراءات استرداد الأموال الخاصة بها.
خسرت 500 ألف..
سيدة تروي لياهلا تفاصيل واقعة تعرضها للاحتيال الالكتروني وسحب رصيدها البنكي #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z3FWWAM5Kq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 4, 2022