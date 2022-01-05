تعرف على أبرز الاشتراطات الخاصة بنشاط مغاسل الملابس والمنسوجات والسجاد

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أبرز الاشتراطات الخاصة بنشاط مغاسل الملابس والمنسوجات والسجاد.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تمثلت في منع استقبال ملابس الأصحاء في المغاسل المخصصة لاستقبال ملابس المرضى، ومنسوجات المستشفيات، والالتزام بضوابط واشتراطات استقبال ملابس المرضى، ومنسوجات المستشفيات، وتوصيل مصدر البخار بالتصريف مباشرة، وعدم تركه يتسرب على الأرصفة والشوارع.
وأضافت أن الاشتراطات تضمنت أيضاً فصل مكان تسليم الملابس النظيفة عن مكان الكي، وتطهير المغسلة وأجهزتها بالمطهرات القاتلة للميكروبات يومياً، مبينةً أن تلك الاشتراطات تهدف إلى مراعاة سلامة العملاء وصحتهم العامة، وحصولهم على خدمة احترافية، ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.