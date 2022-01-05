نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الشؤون البلدية” توضح ما هي الاشتراطات الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية
05/01/2022   8:31 ص

“الشؤون البلدية” توضح ما هي الاشتراطات الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية

+ = -
859

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية، وأهداف بطاقة الاشتراطات والفئة المرتبطة من النشاط.

وبينت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدين والعاملين ومنع انتقال العدوى وكذلك رفع مستوى جودة الخدمة، مضيفة أن الفئات المرتبطة بالنشاط تشمل محلات الحلاقة الرجالية وحلاقة الأطفال والمستفيدين وعامة الناس.

وأشارت إلى أن أبرز الاشتراطات البلدية للنشاط تشمل:

– الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

– منع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية.

– منع استخدام الشبة للتطهير، واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها.

– الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لسهولة تنظيفها وتعقيمها. وفق “أخبار 24”.

– منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس.

– ضرورة استخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

اشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية

“الشؤون البلدية” توضح ما هي الاشتراطات الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192525.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.