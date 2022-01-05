“الشؤون البلدية” توضح ما هي الاشتراطات الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية، وأهداف بطاقة الاشتراطات والفئة المرتبطة من النشاط.
وبينت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدين والعاملين ومنع انتقال العدوى وكذلك رفع مستوى جودة الخدمة، مضيفة أن الفئات المرتبطة بالنشاط تشمل محلات الحلاقة الرجالية وحلاقة الأطفال والمستفيدين وعامة الناس.
وأشارت إلى أن أبرز الاشتراطات البلدية للنشاط تشمل:
– الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
– منع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية.
– منع استخدام الشبة للتطهير، واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها.
– الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لسهولة تنظيفها وتعقيمها. وفق “أخبار 24”.
– منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس.
– ضرورة استخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.