نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > فهد بن نافل: هدفنا السوبر.. وكل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”
05/01/2022   8:31 ص

فهد بن نافل: هدفنا السوبر.. وكل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”

+ = -
742

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، ثقته في لاعبيه ودعم الجماهير لتحقيق بطولة السوبر.

وغرّد بن نافل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: “يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ الهلال ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله”.

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، تغريدته بقوله: “كل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”.. تركيزنا وكذلك الجماهير يجب أن يكون نحو العمل على تحقيق (بطولات أكثر)”. وفق “أخبار 24”.

فهد بن نافل: هدفنا السوبر.. وكل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192526.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.