فهد بن نافل: هدفنا السوبر.. وكل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، ثقته في لاعبيه ودعم الجماهير لتحقيق بطولة السوبر.
وغرّد بن نافل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: “يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ الهلال ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، تغريدته بقوله: “كل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”.. تركيزنا وكذلك الجماهير يجب أن يكون نحو العمل على تحقيق (بطولات أكثر)”. وفق “أخبار 24”.
يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ #الهلال🏆💙 ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله..
كل الملفات مغلقة باستثناء “النهائي”.. تركيزنا وكذلك الجماهير يجب أن يكون نحو العمل على تحقيق (بطولات أكثر)..#معًا_أقوى
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) January 4, 2022