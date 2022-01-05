بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم أكل لحم الثعلب

ردّ عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال بشأن حكم أكل لحم الثعلب.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة، أن هذا الأمر به خلاف بين العلماء، فمنهم من حرّم أكله استنادًا لنهي الرسول ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
وأضاف أن بعض العلماء رأوا أيضًا أن الثعلب ليس له ناب يعدو به على الناس ولكن بمقدوره أن يفترس ما دون ذلك، بما يعني أنه يشبه القطة التي تأكل أحيانًا الحمام أو صغار الدجاج. وفق “أخبار 24”.
فضيلة الشيخ عبدالله المطلق يبين حكم أكل لحم الثعلب #يستفتونك#الرسالة https://t.co/cAg0qZk59q pic.twitter.com/19f9CPNOqE
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 4, 2022