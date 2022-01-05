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جديد المحليات > بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم أكل لحم الثعلب
05/01/2022   8:31 ص

بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم أكل لحم الثعلب

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال بشأن حكم أكل لحم الثعلب.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة، أن هذا الأمر به خلاف بين العلماء، فمنهم من حرّم أكله استنادًا لنهي الرسول ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

وأضاف أن بعض العلماء رأوا أيضًا أن الثعلب ليس له ناب يعدو به على الناس ولكن بمقدوره أن يفترس ما دون ذلك، بما يعني أنه يشبه القطة التي تأكل أحيانًا الحمام أو صغار الدجاج. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم أكل لحم الثعلب

جديد المحليات
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