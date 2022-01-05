“البلدية والقروية” توضح الاشتراطات الخاصة بنشاط التزيين النسائي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط التزيين النسائي.
وشملت الاشتراطات البلدية منع استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع استخدام الإسفنج أو الفُرش أو غيرهما من الأدوات للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.
كما شملت مراعاة الخصوصية في تصميم المحل لعدم رؤية من بالداخل، ومنع وضع كاميرات للمراقبة الداخلية، بالإضافة إلى وجوب استخراج شهادة صحية للعاملات لإثبات سلامتهن من الأمراض المعدية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدات والعاملات ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على خصوصيتهن ورفع مستوى جودة الخدمات.