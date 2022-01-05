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جديد المحليات > “تصفية”: صرف 1.4 مليار ريال لأكثر من 4.5 ألف مساهم خلال عام
05/01/2022   1:52 م

“تصفية”: صرف 1.4 مليار ريال لأكثر من 4.5 ألف مساهم خلال عام

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قالت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، إنها أنهت 44 مساهمة، وصرفت بموجبها أكثر من 1.4 مليار ريال لأكثر من 4.5 ألف مساهم خلال العام الماضي 2021م.

وأوضحت اللجنة أنها اتخذت 409 قرارات، وباعت نحو 2.3 مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بنحو 260 مليون ريال .

وأبانت أنها كسبت 117 حُكماً لمصلحة المساهمين، وحصلت 19 سنداً تنفيذيًا بنحو 187 مليون ريال تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار 34 سندًا تنفيذيًا على أصحاب بعض المساهمات العقارية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن اللجنة تمكنت منذ تشكيلها وحتى الآن، من إنهاء 491 مساهمة عقارية، وبيع أكثر من 52 مليون متر مربع من أراضي المساهمات، واستعادة أكثر من 11.3 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 40.6 ألف مساهم.

“تصفية”: صرف 1.4 مليار ريال لأكثر من 4.5 ألف مساهم خلال عام

جديد المحليات
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