في تطور جديد .. محارب السرطان “حمد بن جروان”: أحتاج لعملية كبيرة في الحبل الشوكي وقد تؤدي لشلل

قال الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، إن حالته الصحية تتطلب إجراء عملية جراحية كبيرة في الحبل الشوكي، وقد تؤدي إلى إصابته بالشلل.
ولفت، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أنه اجتمع مع الأطباء لمناقشة الأمور المتعلقة بالعملية، مشيرًا إلى أن إجراءها أمر لا بد منه، وأنه مر بمثل هذا الموقف قبل 13 عاما عندما خيروه بين الشلل والموت.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه العملية مثلما نجاه من قبل، لافتا إلى أنه لا يشعر بالراحة إزاء إجرائها لذلك أعطاه الأطباء مهلة للتفكير. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “بن جروان” أكد، في وقت سابق، أن إصابته بالسرطان كان أكبر دافع له للنجاح، مضيفا أنه تمكن خلال رحلته العلاجية من الحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
اليوم كان عندي أجتماع مع الأطباء لمناقشة عمل عمليه بالحبل الشوكي ، العمليه كبيره ويمكن تؤدي الى شلل ولكن لابد منها ، مريت في هذا الموقف قبل ١٣ سنه وخيروني بين الشلل والموت ولازلت اتذكر ، واللي نجاني ذاك اليوم بينجيني ان شاء الله، للامانه ماني مرتاح للعمليه واعطوني مهله لتفكير.. pic.twitter.com/ZQJJSiHHxl
— د. حمد بن جروان (@garwan2) January 3, 2022