بالفيديو.. مدافع الفيصلي يوجه رسالة إلى جماهير فريقه قبل موقعة الهلال في السوبر

تحدث مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، المحترف البرازيلي إيجور روسي، عن مواجهة الهلال، في كأس السوبر السعودي، الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وقال “روسي” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “متواجد مع الفيصلي منذ 5 مواسم، الفريق اعتبره بمثابة بيتي، لأني عشت معه لحظات سعيدة”.
وأضاف: “مباراة السوبر مهمة بالنسبة لنا، ونسعى لإسعاد جماهير الفيصلي.. ولن تكون سهلة أمام فريق كبير بحجم الهلال بطل دوري المحترفين”.
وأوضح: “ومع ذلك نحن لاعبي الفيصلي سنكون متحمسين للغاية، ونقول لجماهير فريقنا إننا سنكون في أتم الجاهزية وسنقاتل من أجل الفوز وحصد اللقب”. وفق “أخبار 24”.
واختتم: “خط هجوم الهلال قوي جدا، ولكن نحن أيضًا نمتلك لاعبين رائعين، سنتعامل مع المباراة بشكل جيد، ونسعى أن تكون النتيجة إيجابية لصالح الفيصلي”.
إيغور روسي – لاعب الفيصلي : مباراة السوبر جدا مهمة لنا ونسعى لإسعاد جماهير #الفيصلي ولن تكون سهلة .. خط هجوم الهلال قوي جدا ولكن لا تنسى نحن لدينا لاعبين جيدين .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 4, 2022