استقبل نادي الفتح، اليوم الأربعاء، محترفه الجديد اللاعب البرازيلي بيتروس، المنتظر انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان نادي الفتح، قد أعلن تعاقده مع لاعب النصر السابق البرازيلي بيتروس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى 2023.
وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية المعتادة للتأكد من جاهزيته قبل الالتحاق بتدريبات الفريق، على أن يتولى الجهاز الفني تفاصيل دخوله التحضيرات الميدانية والبرنامج الإعدادي الخاص لتجهيزه بدنيًا وفنيًا. وفق “أخبار 24”.
وسيكون بيتروس هو اللاعب الثاني الذي يلعب للفتح خلال الموسم الجاري قادماً من النصر، إذ سبقه فراس البريكان المهاجم الذي حط رحاله مع ممثل الأحساء في الانتقالات الصيفية الماضية.