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رياضة > قرار من إدارة الهلال تجاه اللاعبين قبل موقعة السوبر ضد الفيصلي
05/01/2022   1:52 م

قرار من إدارة الهلال تجاه اللاعبين قبل موقعة السوبر ضد الفيصلي

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اتخذ قرارا تجاه اللاعبين، قبل مواجهة الفيصلي، في كأس السوبر السعودي، الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة الهلال قلصت مدة وجود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مقر النادي تمهيدًا لخوض التدريبات إلى نصف ساعة بدلًا من ساعة، قبل موقعة كأس السوبر.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من لاعب في الفريق خلال الفترة الماضية.

كما أشارت المصادر إلى أن الإدارة منعت الجلوس داخل استراحة النادي، وفرضت إجراءات وقائية صارمة، إلى جانب مطالبة اللاعبين بأخذ الجرعة الثالثة “التنشيطية” ضد فيروس كورونا.

قرار من إدارة الهلال تجاه اللاعبين قبل موقعة السوبر ضد الفيصلي

رياضة
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