الأهلي يتفق مع إدواردو لمدة موسم ونصف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أنهى اتفاقه مع البرازيلي كارلوس إدواردو، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
واتفقت إدارة الأهلي وفقا لصحيفة “الرياض” مع اللاعب البرازيلي إدواردو، لتوقيع عقد انتقال حر يمتد لموسم ونصف الموسم.
وكانت مصادر أشارت في وقت سابق إلى أن إدواردو وافق على العودة إلى دوري المحترفين من بوابة الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.
وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم الفريق في ظل تراجع النتائج التي يمر بها النادي خلال الفترة الماضية لتصحيح مساره، حيث يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.