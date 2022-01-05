"الملكية الفكرية" تضبط 95 ألف مادة منتهكة للحقوق خلال 2021

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ضبط أكثر من 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال جولات ميدانية على المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة خلال عام 2021.
وأوضحت أن ضبط المواد المخالفة جاء بالتعاون مع وزارة التجارة، والأمن العام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك بهدف احترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
وأشارت إلى أن المضبوطات اشتملت على كتب منسوخة وأجهزة بث فضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، إلى جانب التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من ألفي موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.
وفق “أخبار 24”.