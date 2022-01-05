باستخدام طائرات “درونز”.. محمية الملك عبدالعزيز تنثر 300 ألف بذرة من السدر البري في “الصمان”

نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي أمس (الثلاثاء)، نثر 300 ألف بذرة من السدر البري على مساحات واسعة في “فياض الصمان” ضمن حملة “لنجعلها خضراء”، وذلك باستخدام طائرات دون طيار “درونز”.
وأوضحت أن الهدف من أعمال نثر البذور إعادة الموائل الطبيعية لنباتات المحمية، وزيادة تنوعها وكثافتها تدريجيًّا، وتنمية الغطاء النباتي فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي، ويحافظ على التنوع الأحيائي، ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.
وأشارت إلى أنها اعتمدت تجربة استخدام الطائرات دون طيار في نثر البذور كإحدى التقنيات الواعدة، من خلال نثر البذور على مساحة أوسع، إضافة إلى تقليل الوقت المستهلك لعمليات النثر، كما ستتضمن الطائرات كاميرات لتصوير المناطق التي سيتم استزراعها ومراقبة نموها ودراستها فيما بعد.
وشجر السدر البري من الأشجار الشوكية المستوطنة في المحمية والمتوافقة مع بيئتها الطبيعية، وتمتاز بجذورها الوتدية العميقة، وارتفاعها الذي يصل إلى 3 أمتار، وهي من أهم النباتات المحلية التي تنبت في الروضات، مثل: التنهات والخشم وأم الذيابة والوسيطى.
وفق “أخبار 24”.