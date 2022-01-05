لتسهيل الوصول إلى الوجهة النهائية.. “سار” تطرح خدمة نقل المسافرين بالتعاون مع “كريم”

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع شركة “كريم” لطرح خدمة “نقل المسافرين من محطاتها وإليها” بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.
وتتضمن تغطية المرحلة الأولى للخدمة قطاري الشمال “الرياض، القصيم”، والشرق “الرياض، الدمام، الهفوف”، على أن تشمل المرحلة الثانية تغطية محطات “المجمعة، وحائل، والجوف، والقريات – وقطار الشمال”، و”بقيق – قطار الشرق” وذلك لمدة عام كامل.
وستوفر الخدمة لعملاء “سار” إمكانية الحجز المباشر قبل وصولهم المحطة، حيث يمكنهم إجراء حجوزاتهم نحو وجهاتهم النهائية باختيارهم خدمة “كريم”، وسيتم تخصيص 3 مواقع استقبال من قبل كريم لتقديم الخدمة الجديدة في منطقة القدوم ضمن المحطات، كما سيتم تزويد جميع المحطات التي تشملها اتفاقية الشراكة هذه بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء “سار” لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال تلك. وفق “أخبار 24”.
وستقوم “سار” بالتعاون مع “كريم” لتعزيز الشراكة القائمة بينهما داخل محطات “سار”، وأيضاً على متن القطارات، والموقع الإلكتروني، بما في ذلك التطبيق الخاص بطرفي الاتفاقية مع تخصيص نافذة معلوماتية عن “سار” في تطبيق شركة كريم، لتزويد العملاء بجميع ما يحتاجون إليه من معلومات عن رحلتهم.