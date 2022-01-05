“الأراضي البيضاء”: صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير 80 مشروعًا سكنيًا

أعلن برنامج الأراضي البيضاء، اليوم (الأربعاء)، صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية، وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًا في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.
وأشار إلى أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 185 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.
وأوضح أنه تم إصدار أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة “الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام”.
وبيّن أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري يصل إلى 102 مليون م2، لافتًا إلى أن المساحات المكتشفة من قبل البرنامج تجاوزت 155 مليون م2. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.