بالفيديو والصور.. مصور يلتقط مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

رصد المصور “أبو ثامر القرشي”، صباح اليوم (الأربعاء)، الصقيع الذي تكون بشكل واسع في بعض المزارع والأودية بمرتفعات الشفا التابعة لمحافظة الطائف.
وأوضح “القرشي” أن درجة الحرارة عندما قام بالتصوير وصلت إلى 2 درجة مئوية في تمام الساعة 7 صباحًا، بينما كانت درجة الحرارة فجرًا 2 درجة تحت الصفر، بحسب ما رصده بعض المتواجدين في المنطقة.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، متوقعا تكوّن الضباب على مرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الجوف، الرياض، وحائل والحدود الشمالية.
تكون الصقيع صباح اليوم في مرتفعات #الشفا بشكل واسع في المزارع والأودية وصلت درجة الحرارة في السيارة ٢ الساعة السابعة صباحًا pic.twitter.com/Z6AvRCL9As
— ابو ثامر القرشي🇸🇦 (@brq_altaif) January 5, 2022
وفق “أخبار 24”.