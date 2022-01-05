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جديد المناطق > بالفيديو والصور.. مصور يلتقط مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف
05/01/2022   8:47 م

بالفيديو والصور.. مصور يلتقط مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

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رصد المصور “أبو ثامر القرشي”، صباح اليوم (الأربعاء)، الصقيع الذي تكون بشكل واسع في بعض المزارع والأودية بمرتفعات الشفا التابعة لمحافظة الطائف.

وأوضح “القرشي” أن درجة الحرارة عندما قام بالتصوير وصلت إلى 2 درجة مئوية في تمام الساعة 7 صباحًا، بينما كانت درجة الحرارة فجرًا 2 درجة تحت الصفر، بحسب ما رصده بعض المتواجدين في المنطقة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، متوقعا تكوّن الضباب على مرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الجوف، الرياض، وحائل والحدود الشمالية.

مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. مصور يلتقط مشاهد رائعة لتكوّن الصقيع في مزارع وأودية مرتفعات الشفا بالطائف

جديد المناطق
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