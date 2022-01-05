“العدل”: 44 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 5.2 مليار ريال خلال 2021

أصدرت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مبينة أن عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني ارتفع إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليار ريال خلال العام المنصرم 2021.
وأوضحت في الملف التعريفي متطلبات خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني وما يُشترط على البائع والمشتري، إضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة خلال 60 دقيقة.
وأشارت إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيًا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، لافتة إلى أن عمليات الإفراغ تُقدَّم من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وأبانت أن الإفراغ العقاري متاح على مدار الساعة، بخطوات بسيطة تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، إلى جانب إتاحتها لخدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، والتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وفق “أخبار 24”.
وحددت وزارة العدل مجموعة ضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10 آلاف متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للمواطنين من خلال 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا.