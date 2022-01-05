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05/01/2022   8:47 م

“الصحة”: تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم

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أجرت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تحديثًا على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من 5 يناير 2022م، سيتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا للمحصن بعد 7 أيام من الإصابة، وبعد 10 أيام من الإصابة لغير المحصن، ولا يستلزم إجراء مسحة.

وأبانت أن الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفيروس ويقلص فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام، في الغالبية العظمى من المحصنين.

"الصحة": تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم

جديد المحليات
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