“الصحة”: تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم

أجرت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تحديثًا على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة.
وأوضحت أنه اعتبارًا من 5 يناير 2022م، سيتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا للمحصن بعد 7 أيام من الإصابة، وبعد 10 أيام من الإصابة لغير المحصن، ولا يستلزم إجراء مسحة.
وأبانت أن الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفيروس ويقلص فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام، في الغالبية العظمى من المحصنين.
وفق “أخبار 24”.