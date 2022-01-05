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جديد المحليات > “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
05/01/2022   8:47 م

“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يقدم مكلفيها إقراراتهم الضريبية في موعد أقصاه 10 يناير الجاري من خلال موقعها الإلكتروني ، وذلك لتجنب الغرامة المقدر قيمتها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخيرًا من تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أن ضريبة الاستقطاع تُعد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وفقاً للنسب المحددة في المادة 63 من لائحة نظام ضريبة الدخل. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع “تويتر”، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

جديد المحليات
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