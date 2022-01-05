“مستشفى الملك فيصل ” يعلن طرح عدد من الوظائف للخريجين من الجنسين

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، اليوم (الأربعاء)، طرح فرص وظيفية لخريجي برنامج (فني رعاية مرضى) من الجنسين.
وأوضح المستشفى أن التقديم للوظائف سيبدأ يوم الأحد المقبل 9 من يناير، وسيستمر حتى 22 يناير، من خلال الدخول على الرابط، لافتاً إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وقد أنهى برنامج رعاية المرضى.
وأبان أنه يجب إرفاق صورة من السيرة الذاتية وبطاقة هيئة التخصصات الصحية سارية المفعول وصورة من الشهادات العلمية والعملية، إضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.
وفق “أخبار 24”.