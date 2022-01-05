مصدر: صحة جدة ترفع طلباً لزيادة مراكز “تأكد” لفحص “كورونا”

رفعت صحة جدة طلباً لزيادة عدد مراكز فحص “تأكد” الخاصة بفيروس “كورونا”، وإيجاد مواقع بديلة للموقع السابق على الكورنيش.
وكشف مصدر لـ”أخبار 24″، عن أن “صحة جدة” تنتظر الموافقة على اعتماد مواقع جديدة لمراكز تأكد شمال جدة، موضحاً أن المراكز لم تشهد ازدحامًا على المواعيد وإقبالاً خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن إغلاق مركز الفحص الموسع بالكورنيش جاء بسبب أعمال التطوير بالموقع، مبينًا أن وزارة الصحة أتاحت في جدة وفي كافة مدن المملكة ومحافظاتها عيادات “تطمن” في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، لإجراء المسحة الخاصة بـ”كورونا” لكل من خالط حالة مصابة ولديه الأعراض.
وأشار إلى أن الإقبال على مراكز الفحص الموسع في جميع المواقع المختلفة جاء تزامنًا مع ازدياد حالات الإصابات بالفيروس مؤخرًا ورغبة الكثيرين في التأكد من سلامتهم سواء كانوا مخالطين أم لا.